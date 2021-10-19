Звезда показала, что из этого вышло

Солистка группы "Go_A" Катя Павленко показала, чем занималась ночью с другом в центре украинской столицы, кадры она опубликовала в сторис своего Инстаграм.

Катя Павленко, как солистка группы "Go_A" стала набирать популярность после занятия пятого места на международном песенном конкурсе "Евровидение", сообщает Politeka.net.

Сейчас певицу приглашают на различные съемки, а также она активно ведет свой Инстаграм, где рассказывает о жизни и не только.

В новых сторис артистка показала, как проводит ночь с другом.

Оба прогуливались по центру Киева и разукрашивали стены.

"Совершил акт вандализма в центре столицы", - написала Павленко о своих развлечениях.

Также пара разукрасила старую фанеру.

"Короче, продаем картину... Уникальную картину. Обращайтесь", - в шутку произнесла Павленко, а ее друг сообщил, что это арт-объект.

Отметим, Катя Павленко из "Go_A" в недавнем интервью рассказала, что в 18 лет ушла из родительского дома.

Сейчас, по ее словам, у нее непростые отношения с матерью. "Разлом" в их отношениях произошел из-за обид Кати на мать.

Сначала певица терпеливо ко всему относилась, но спустя время она понимает, что ее добротой пользуется и пресекает.

Напомним, что звезда "Евровидения" и солистка Go_A Катя Павленко почти не общается с мамой

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