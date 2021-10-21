Відома співачка і солістка групи "Go_A" Катя Павленко, яка стала зіркою Євробачення 2021, підмітає вулиці після тріумфу на конкурсі.

Катя Павленко є відомою солісткою групи "Go_A", яка прославилася на конкурсі естрадної пісні"Євробачення". Там група вразила всю Європу своїм талантом і незвичайним стилем. Цього року група зайняла 5-е місце на конкурсі, і була в лідерах по голосуванню глядачів. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Павленко ввечері підмітає вулиці. У якийсь момент вона використовує мітлу, як рок-гітару, а після знову підмітає вулицю.

"Муд: коли багато справ, а ти раптом згадав, що ти рок-зірка...Але справи знову потрібно доробити", - прокоментувала відео Катя Павленко.

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