Известная певица и солистка группы "Go_A" Катя Павленко, которая стала звездой Евровидения 2021, подметает улицы после триумфа на конкурсе.

Катя Павленко является известной солисткой группы "Go_A", которая прославилась на конкурсе эстрадной песни "Евровидение". Там группа поразила всю Европу своим талантом и необычным стилем. В этом году группа заняла 5-ое место на конкурсе, и была в лидерах по голосованию зрителей. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Павленко вечером подметает улицы. В какой-то момент она использует метлу, как рок-гитару, а после вновь подметает улицу.

"Муд: когда много дел, а ты вдруг вспомнил, что ты рок-звезда...Но дела снова нужно доделать", — прокомментировала видео Катя Павленко.

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