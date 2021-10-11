"На это можно смотреть вечно"

Солистка украинской группы Go_A, покорившей зрителей на «Евровидении» в этом году, покорила поклонников романтичным фото во время поездки в Италию.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Павленко поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Так, знаменитость показала живописное фото, сделанное в итальянской коммуне Позитано. На снимке Павленко позировала в черном платье на фоне горного городка и моря. Яркий закат, которым наслаждалась исполнительница, сделал снимок более красочным, а завязке на платье Екатерины придали ее образу романтичную нотку.

Павленко позировала, стоя к камере спиной, но повернув голову.

Поклонники исполнительницы тут же отреагировали на ее пост.

«Из этого надо сделать картину, которую окрашивают по номеркам», «Глаза…огонь», «Это не описать словами ... возможно именно так выглядит счастье», «На это фото можно смотреть вечно вы невероятная», «Ой кажется глаза ослепило солнцем, а это наша Катюха», «Катя на глазах такая счастливая стала...я за неё так рада», - пишут люди.

Отметим, что Go_A с песней «Шум» заняли 5-е место на «Евровидении», но были в лидерах по зрительскому голосованию.

Напомним, солистка Go_A в черном купальнике на завязочках понежилась на отдыхе.

Как сообщала Politeka, звезда Евровидения и солистка Go_A увиделась с отцом спустя много лет.

Также Politeka писала, что звезду "Евровидения" солистку Go_A Катю Павленко покусали в Италии.