Известная певица, солистка группы Go_A Катя Павленко взбудоражила сеть горячим фото с отдыха, на котором позирует в купальнике, стоя в море.

Как сообщает Politeka.net, красотка Катя Павленко из группы Go_A, которая заняла пятое место на прошлом Евровидении, часто радует поклонников яркими фото из своей насыщенной жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети горячим кадром с отдыха на море в Италии.

На новой фотографии Катя запечатлена, стоя по бедра в синем море, она закинула руки за голову и как будто потягивается, прищурив глаза. Перед камерой певица появилась в соблазнительном черном купальнике закрытого типа, который подчеркнул изящную фигурку и аппетитное декольте.

В подпсии к фотографии Павленко написала: "Пора заблудиться в море". А восторженные поклонники тут же начали комментировать снимок, засыпая Катю комплиментами: "Русалочка", "Молимся на эту икону", "Вау", "Господи, какая же Вы красивая", "Иногда, чтобы найти себя, надо сначала потеряться", "Катерина Павленко оседлала воду", "Где-то в мире плачет работник жёлтой прессы", "Чудесный человек, невероятная женщина", "Моя любовь".

Напомним, Врачам пришлось бороться за жизнь звезды "Евровидения" солистки Go_A Павленко: "Месяцами лежала в больницах".

Как сообщала Politeka, Звезда "Евровидения" солистка Go_A в платье на завязках покорила романтичным видом: "Из этого надо сделать картину".

Также Politeka писала, что Звезду "Евровидения" солистку Go_A Катю Павленко покусали в Италии: "Вы его видите?".