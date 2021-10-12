Солистка популярной группы "Go_A", которая стала звездой конкурса Евровидения, Катя Павленко рассказала, как месяцами лежала в больницах и из-за чего это произошло.

Как передает Politeka.net, Екатерина Павленко является солисткой популярной группы "Go_A". Они с группой прославились благодаря участию в международном конкурсе Евровидение в 2021 году.

Так, на этот раз Катя Павленко пришла на программу "ЖВЛ". Там она рассказала подробнее о своей жизни. Когда певице было 8, то в её семье начали происходить скандалы, и её мать с родным братом делили имущество. В какой-то момент они просто оказались на улице и им пришлось заселиться в недостроенный холодный и сырой дом. Это послужило причиной тому, что у Кати Павленко возникли проблемы с легкими.

"Она месяцами лежала в больницах, и несколько раз чуть не умерла от переохлаждения", — рассказали в программе.

"Мне пришлось заново учиться дышать, а потом заново учиться петь", — прокомментировала певица.

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