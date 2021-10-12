Відома співачка, солістка групи Go_A Катя Павленко розбурхала мережу гарячим фото з відпочинку, на якому позує в купальнику, стоячи в морі.

Як повідомляє Politeka.net, красуня Катя Павленко з групи Go_A, яка посіла п'яте місце на минулому Євробаченні, часто радує шанувальників яскравими фото зі свого насиченого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі гарячим кадром з відпочинку на морі в Італії.

На новій фотографії Катя відображена, стоячи по стегна в синьому морі, вона закинула руки за голову і неначе потягується, примруживши очі. Перед камерою співачка з'явилася в спокусливому чорному купальнику закритого типу, який підкреслив витончену фігурку і апетитне декольте.

У підписі до фотографії Павленко написала: "Пора заблукати в морі". А захоплені шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи Катю компліментами: "Русалочка", "Молимося на цю ікону", "Вау", "Господи, яка ж ви красива", "Іноді, щоб знайти себе, треба спочатку загубитися", "Катерина Павленко осідлала воду", "Десь у світі плаче працівник жовтої преси", "Чудова людина, неймовірна жінка", "Моя любов".

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