В Украине завершился Национальный отбор на "Детское Евровидение-2021", которое состоится уже 19 декабря в Париже. Жюри и зрители определили финалиста, но обошлось не без эксцессов.

Так, представлять Украину в этом году будет Елена Усенко. Девушка набрала 52 балла от жюри (из 60 возможных) и 11 от зрителей и отправится покорять европейскую сцену со своей песней "Важіль".

Лене 14 лет, проживает в городе Белая Церковь и обучается вокалу в Katapulta art music school. В прошлом году также участвовала в Нацотборе "Детского Евровидения" и попала в финал.

Пользователи бурно комментируют победу Усенко. Некоторые выразили мнение, что она слишком взросло выглядит, да и песня, мол, у нее не подходит по формату.

"Божжже! Так это же искуситильница, соблазнительница, Лолита, какое там детское Евровидение. Сколько лет этойму "ребенку"? С виду не 15, а лет 25😮"

"Поздравляю! Но имидж менять нужно, выглядит как женщина - ХАХАХАХАХ вы серьезно?"

"Почему у этой девочки прическа как у женщины?"

"На ДЕ не любят такие песни( - да, будет низко, под формат тоже не подходит, место 10-12 наверное будет"

"Да с такой песней и вокалом на взрослое пробиться - раз плюнуть"

"Дарина Кривенко лучше была для меня. Эта песня не понравилась, а песня Дарины показала бы Украину и её аутентичность на конкурсе"

"Мне кажется слишком взрослая песня для детского Евровидения. А так успехов на конкурсе!"

Отметим, за день до финала Нацотбора на "Детское Евровидение-2021" была дисквалифицирована одна из фавориток конкурса в этом году - Анжелина Макфарлейн. Дело в том, что автор песни, с которой она собиралась выступать, потребовал 10 тысяч долларов за использование его творения, которых не было у родителей девушки. Организаторы Нацотбора отказались поменять песню.

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