Телеканал СТБ удивил неожиданными изменениями относительно Национального отбора на Евровидение

Подробности сообщаются на официальном сайте канала, а также на странице в Инстаграм.

Так, СТБ больше не будут заниматься проведением Нацотбора на Евровидение. В дальнейшем Общественный вещатель будет проводить Национальный отбор самостоятельно.

«Мы отдаем Нацотбор на высокой ноте и желаем ему сохранить эту планку. Спасибо команде, Сергею Притуле, Руслану Квинте, Косте Меладзе и всем членам жюри за то, что жили этим проектом вместе с СТБ», — заявила руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

В пяти сезонах (2016–2020) за право представлять Украину боролись 92 украинских артиста, и половина из них — новые имена, о которых широкая аудитория узнала благодаря прямым эфирам Нацотбора. Ежегодно свои заявки на участие подавали более 1000 артистов.

Украинцы бурно отреагировали на известие.

«Жаль 😔 это было масштабно, красиво, захватывающе. Смотреть отборы было где-то даже интереснее, чем само Евровидение 🔥Вы такую задали планку, вряд ли кто-то ее поднимет», «О, нет, только не это ((Я расстроена, потому что это были лучшие отборы на Евровидение, лучшие постановки👍 Мне этого очень не хватать», «Вы чего?», «Шкода», - пишут в комментариях на странице СТБ в Инстаграм.

Напомним, Руслана спустя 17 лет после победы на "Евровидении" превзошла себя, появилось видео.

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