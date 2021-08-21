Чем будут удивлять украинцев?

Праздничный концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины, который пройдет 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве, обещает быть грандиозным

Организаторы раскрыли некоторые секреты трехчасового шоу. В нем примут участие более 30 артистов (София Ротару, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, Океан Эльзы и другие), Киевский симфонический оркестр, народные и современные ансамбли, балет, а также Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

Главный хореограф-постановщик концерта Руслан Махов рассказал о необычном концепте нынешнего праздника: "Песни не будут заканчиваться, будет переход из одной музыки в другую".

Махов добавил, что концерт пройдет без пауз и ведущих, зрелища будут следовать одно за другим, держа зрителей в приятном напряжении.

Выступление звезд в прошлом году на Софиевской площади

По словам музыкального проюсера шоу Сергея Могилевского, они с режиссером Екатериной Царик очень ответственно подошли к подбору трек-листа, который меняли несколько раз за время подготовки к концерту.

"Чтобы чувствовалось развитие, чтобы это было драматично, чтобы всем было интересно, хотелось неожиданных появлений артистов", - рассказал Могилевский.

Отметим, сцена на НСК "Олимпийский" будет поделена на три части: с музыкантами, световыми приборами и экранами.

Главный светотехник концерта Андрей Коновалюк сообщил, что подготовка к шоу по сложности приравнивается к проведению "Евровидения".

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