Австрийский исполнитель Томас Нойвирт, который выступает под псевдонимом Кончита Вурст, впечатлил экстраординарным образом

Как передает Politeka.net, 32-летний артист все реже появляется в образе Кончиты и все чаще эпатирует публику в своем мужском обличие. Впрочем, исполнитель все равно отдает предпочтение женским вещам, которые он удачно комбинирует с макияжем и аксессуарами.

На свежих фото, которые появились у артиста в Инстаграм, он позировал в пиджаке, под которым не оказалось одежды. Образ он дополнил порванными черными колготками и высокими ботфортами. Томас сфотографировал себя в зеркале. Выглядел он впечатляюще.

«Счастлив, счастлив», - подписал фото артист.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов.

«Супер потрясающий», «Вот это вид!», «Дух захватывает», «Великолепный. Счастливая гордость», «Я так люблю эти фото», «Ты выглядишь круто», «Как не влюбиться?», - пишут пользователи сети.

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