Співак Томас Нойвірт (Кончіта Вурст) показав несподіваний образ

Як пише Politeka.net, Томас заявив про себе на весь світ, коли не тільки взяв участь у Євробаченні, а й став переможцем. Чоловік обожнює Жіночий одяг і часто ділиться ефектними і епатажними образами з фанатами.

На нових фото Нойвірт був в ефектній сукні зі шлейфом і розрізом до стегна. Томас додав кілька фото, показавши себе з усіх боків.

"Живу моєю фантазією імператриці", - написав Томас під фотографією.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я кажу так: нарешті, у відповідному середовищі # природному середовищі існування", "вона не справжня, це просто ілюзія" - мені говорили 7 років ... "Це всього лише макіяж, маскарад, красиве прикриття ..."І я багато бачила за ці 7 років, перуку було схоплено. , макіяж змився, я знаю, з чого ти зроблений, що всередині тебе є чоловік, я бачила весь процес трансформації у відео ... Ідеальне зображення леді було знищено 1000 разів, і все ж ... І все ж я вірю в тебе, моя Кончіта, кожен раз, коли ти знову з'являєшся!", "Вау! Чудові фото !! Приголомшливий вид Том. класно виглядаєш".

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