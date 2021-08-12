Певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст) показал себя в разных образах, засветив животик

Как пишет Politeka.net, Томас стал очень известным, победив на Евровидении от Австрии, выступая под псевдонимом Кончита Вурст. Нойвирт продолжает творить и активно ведет Инстаграм, делясь самым интересным.

На новом фото Томас позировал в рубашке и стрингах, сидя у озера на фоне гор. На еще одном фото Нойвирт был полностью раздет, позируя перед зеркалом. На фото можно заметить большой живот исполнителя. Также были другие снимки певца в "карусели".

"Это возвращает нас….", - написал Томас.

Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, красотка!", "Люблю тебя", "Удачи вам, миленькие", "Вернемся к делу моя дорогая! Будем рады видеть вас", "Плитка так хорошо сочетается с солнцезащитными очками (или наоборот", "Какие красивые и счастливые фотографии и теперь я не могу дождаться встречи с вами".

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