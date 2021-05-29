Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, ошарашила образом на сцене
32-летняя звезда опубликованла у себя в Инстаграм кадры, в м ужском средневековом костюме с золотым колетом и брюками-галифе с седым париком на голове передает Politeka.net.
Так, накануне Нойвирт сообщил, что хочет собрать как можно больше пожертвований для наших соотечественников и не раздумывая согласился и создал свою собственную версию.
"Frei wie ein Phoenix (Восстану, словно феникс, - ред.)", - написала Кончита Вурст.
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Как известно, в 2014 году, на сцене главного вокального конкурса Европы звезда пела песню про феникса на английском языке.
Пользователи с восторгом восприняли идею, оставив свои комментарии под постом:
"Ооочень здорово !!! И твой взгляд! Ты как Моцарт Кугель !!! Ням ❤️ "
"Оттуда очень далеко 🦅 "
"Потрясающе❤️"
"Ваууууу😍 восхищаюсь этим"
"Просто потрясающе красиво ❤️❤️❤️❤️❤️ чистые мурашки по коже ❤️❤️❤️❤️❤️ "
Ранее мы рассказывали, Томас Нойвирт принял участие в песенном конкурсе в Германии, появившись на сцене шоу в желтом платье со смелым разрезом и на каблуках.
Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.
Как сообщала Politeka, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.