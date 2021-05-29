Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, ошарашила образом на сцене

32-летняя звезда опубликованла у себя в Инстаграм кадры, в м ужском средневековом костюме с золотым колетом и брюками-галифе с седым париком на голове передает Politeka.net.

Так, накануне Нойвирт сообщил, что хочет собрать как можно больше пожертвований для наших соотечественников и не раздумывая согласился и создал свою собственную версию.

"Frei wie ein Phoenix (Восстану, словно феникс, - ред.)", - написала Кончита Вурст.

Как известно, в 2014 году, на сцене главного вокального конкурса Европы звезда пела песню про феникса на английском языке.

Пользователи с восторгом восприняли идею, оставив свои комментарии под постом:

"Ооочень здорово !!! И твой взгляд! Ты как Моцарт Кугель !!! Ням ❤️ "

"Оттуда очень далеко 🦅 "

"Потрясающе❤️"

"Ваууууу😍 восхищаюсь этим"

"Просто потрясающе красиво ❤️❤️❤️❤️❤️ чистые мурашки по коже ❤️❤️❤️❤️❤️ "

Ранее мы рассказывали, Томас Нойвирт принял участие в песенном конкурсе в Германии, появившись на сцене шоу в желтом платье со смелым разрезом и на каблуках.

Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.

Как сообщала Politeka, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.