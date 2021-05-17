Победитель "Евровидения" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, продемонстрировал новый образ

Как сообщает Politeka.net, Томас Нойвирт любит эпатировать фанов. Новый провокационный фотосет тому подтверждение. Так, Томас Нойвирт у себя на странице в Instagram поделился снимками, на которых предстал в провокационном образе.

В этот раз Томас снова примерял образ Кончиты и вышел на сцену песенного конкурса в Германии, где произвел настоящий фурор. Для своего выхода Том выбрал неприличное желтое платье с высоким разрезом и смелым декольте. Свисающие серьги с камнями довершили торжественный образ артиста. На ножки он надел золотистые босоножки с тонкими ремешками. Макияж – с акцентом на выразительные глаза.

Несмотря на элегантный образ, Вурст выглядит довольно грубо благодаря густой бороде и пирсингу.

Поклонники пришли в восторг от образа певца и посчитали, что яркий и сочный желтый цвет ему действительно к лицу.

"Красиво и сияюще!", "Какое сказочное платье 😍", "Том, ты выглядишь идеально. Отличный вид", "Замечательный!!! Ты очень яркая ЗВЕЗДА", "Какая вы суперзвезда и суперпрофи! 🙏🙌👑 И конечно исключительная красота!", "Сколько счастья может принести один человек", "На моем экране все время одна королева красоты, от которой я не могу оторвать глаз, и я думаю, что она должна побеждать, независимо от того, какое это соревнование!", "Великолепно! Буквально думал, что это словно восковая фигура".

Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.

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