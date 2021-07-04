Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт показался с новой стрижкой

Как передает Politeka.net, впервые на весь мир Кончита Вурст прославилась после победы на "Евровидении" в 2014 году. Тогда бородатая женщина, которая красиво поет, взорвала европейский шоубизнес.

Однако, как стало известно, за образом смелой и эффектной дрэг-квин стоит обаятельный и хрупкий парень Том Нойвирт.

Сейчас он активно постит в соцсети Instagram различные фотографии, на которых позирует то в женском образе, то мужском и это для него уже привычно.

На новых снимках звезда показал, как выглядит с новой прической во время своей поездки в Швейцарию.

Для съёмки перед камерой Нойвирт позирует в атласном наряде, состоящем из коротких шорт и рубашки с леопардовым принтом.

Артист сидит закинув одну ногу в кресле в компании мужчин, один из которых держит гитару.

«Счастливый Цюрих 😍 Спасибо за лук, детка @julianzigerliofficial свежая стрижка моей дорогой @mrmartinz Давай сделаем это», - написал Томас Нойвирт.

Напомним, звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.

Как сообщала Politeka, звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.