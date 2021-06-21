Победитель «Евровидения» Томас Нойвирт, которого во всем мире запомнили как Кончиту Вурст, показал необычный топ, поучаствовав в гей-прайде
Как пишет Politeka.net, певец поделился новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Судя по хэштегу Томас, который никогда не скрывал своей нетрадиционной ориентации, принял участие в гей-прайде в Вене.
На фото он позирует посреди улицы, демонстрируя свой необычный наряд. Для этого события певец выбрал стильные джинсы, белые кроссовки, а также золотистый топик, который тут же приковывает к себе внимание. Наряд на тонких бретельках больше похож на небольшую тряпочку, условно прикрывающую грудь певца.
На одном из снимком Томас наклонился вниз, опасно опуская декольте топика еще ниже.
«Это было абсолютно великолепно и совершенно потрясающе. Ничего, кроме любви на гей-прайде в Вене», - подписал свои снимки Нойвирт.
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В комментариях поклонники отметили, что на фото певец выглядит счастливым.
Ранее мы писали, что Томас поделился снимками, на которых предстал в провокационном образе.
Томас снова примерял образ Кончиты и вышел на сцену песенного конкурса в Германии, где произвел настоящий фурор. Для своего выхода Том выбрал неприличное желтое платье с высоким разрезом и смелым декольте.
Напомним, звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.
Как сообщала Politeka, звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.