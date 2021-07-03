Австрийский исполнитель Томас Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, посмеялся над неловкой ситуацией, в которую попал
Как передает Politeka.net, в последнее время Нойвирт все реже появляется в образе Кончиты Вурст, зато строит успешную карьеру как поп-исполнитель. В его Инстаграм можно увидеть массу ярких образов в мужском обличье.
На свежих кадрах Нойвирт показал, как попал в неловкую ситуацию. Его джинсы треснули в самом неподходящем месте – дырка образовалась прямо на «пятой точке». Томас встал спиной к камере, чтобы продемонстрировать курьез, а его друг в это время приобнял его и показал язык.
Стоит отметить, что Нойвирт выглядел очень счастливым и с удовольствием позировал для снимка.
«Рад видеть тебя, детка», - подписал фото с красавчиком Том.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Похудевшая Могилевская нашла свое райское местечко в Украине: "И не нужно ехать никуда за границу"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа: "Ромчик не любит, когда я..."
Никитюк после свадьбы похвасталась роскошным кольцом и заговорила о беременности: "Какие подарки..."
Богатый муж Оли Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра: "Завистники пусть..."
Отметим, что Нойвирт прославился после триумфальной победы на песенном конкурсе «Евровидение». Тогда он покорил своим образом и вокалом всю Европу.
Напомним, что Кончита Вурст в платье, как на "Евровидении", заинтересовала событием: "Не раздумывая согласился...".
Как сообщала Politeka, Кончита Вурст наклонилась в миниатюрном топике с глубоким декольте: "опасный" ракурс.
Также Politeka писала, что Кончита Вурст удивила перевоплощением в седую "старуху": появилось видео.