Австрийский исполнитель Томас Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, посмеялся над неловкой ситуацией, в которую попал

Как передает Politeka.net, в последнее время Нойвирт все реже появляется в образе Кончиты Вурст, зато строит успешную карьеру как поп-исполнитель. В его Инстаграм можно увидеть массу ярких образов в мужском обличье.

На свежих кадрах Нойвирт показал, как попал в неловкую ситуацию. Его джинсы треснули в самом неподходящем месте – дырка образовалась прямо на «пятой точке». Томас встал спиной к камере, чтобы продемонстрировать курьез, а его друг в это время приобнял его и показал язык.

Стоит отметить, что Нойвирт выглядел очень счастливым и с удовольствием позировал для снимка.

«Рад видеть тебя, детка», - подписал фото с красавчиком Том.

Отметим, что Нойвирт прославился после триумфальной победы на песенном конкурсе «Евровидение». Тогда он покорил своим образом и вокалом всю Европу.

Напомним, что Кончита Вурст в платье, как на "Евровидении", заинтересовала событием: "Не раздумывая согласился...".

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст наклонилась в миниатюрном топике с глубоким декольте: "опасный" ракурс.

Также Politeka писала, что Кончита Вурст удивила перевоплощением в седую "старуху": появилось видео.