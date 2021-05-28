Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський виконавець Томас Нойвірт, влаштувала переполох в Мережі

32-річна зірка зробила важливе звернення, з'явившись на опублікованих у себе в Instagram кадрах, в точно такій же "золотій" сукні, як і на "Євробаченні", передає Politeka.net.

"Особливі моменти заслуговують на особливу увагу. Наслідки пандемії корони поставили безліч людей в Австрії у важку ситуацію, і сьогодні ми хочемо об'єднатися, щоб можна було зібрати якомога більше пожертвувань для наших співвітчизників. Коли мене запитали, чи можу я представити виконання моєї пісні, що перемогла на Євробаченні, німецькою мовою, я не роздумуючи погодився і створив свою власну версію. Я вже з нетерпінням чекаю виходу "Frei wie ein Phoenix" ("Повстану, немов Фенікс", - ред.) в рамках телетрансляції", - заявила Кончіта Вурст.

Тоді, в 2014 році, на сцені головного вокального конкурсу Європи зірка співала пісню про фенікса англійською мовою.

Користувачі із захопленням сприйняли ідею, залишивши свої коментарі під постом:

"Ти тааака божественна! 😍😍😍"

"Ух ти! Як круто! 🙌 Я дуже чекаю твою німецьку версію! 😍"

"Приголомшлива робота ❤️"

"Відмінна ідея, чудові новини !!! 👏Це дуже благородно !!! 😍 я захоплююся цим"

"Відмінний екшен 👏"

Раніше ми розповідали, Томас Нойвірт взяв участь у пісенному конкурсі в Німеччині, з'явившись на сцені шоу в жовтій сукні зі сміливим розрізом і на підборах.

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