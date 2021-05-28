Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, устроила переполох в Сети

32-летняя звезда сделала важное обращение, появившись на опубликованных у себя в Инстаграм кадрах, в точно таком же "золотом" платье, как и на "Евровидении", передает Politeka.net.

"Особые моменты заслуживают особого внимания. Последствия пандемии короны поставили множество людей в Австрии в тяжелую ситуацию, и сегодня мы хотим объединиться, чтобы можно было собрать как можно больше пожертвований для наших соотечественников. Когда меня спросили, могу ли я представить исполнение моей победившей на Евровидении песни на немецком языке, я не раздумывая согласился и создал свою собственную версию. Я уже с нетерпением жду выхода «Frei wie ein Phoenix» («Восстану, словно феникс», ред.) в рамках телетрансляции", - заявила Кончита Вурст.

Тогда, в 2014 году, на сцене главного вокального конкурса Европы звезда пела песню про феникса на английском языке.

Пользователи с восторгом восприняли идею, оставив свои комментарии под постом:

"Ты тааакая божественная! 😍😍😍"

"Ух ты! Как круто! 🙌 Я очень жду твою немецкую версию! 😍"

"Потрясающая работа ❤️"

"Отличная идея, отличные новости !!! 👏Это очень благородно !!! 😍 я восхищаюсь этим"

"Отличный экшен 👏"

Ранее мы рассказывали, Томас Нойвирт принял участие в песенном конкурсе в Германии, появившись на сцене шоу в желтом платье со смелым разрезом и на каблуках.

Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.

Как сообщала Politeka, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.