Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Томас Нойвирт, устроила переполох в Сети
32-летняя звезда сделала важное обращение, появившись на опубликованных у себя в Инстаграм кадрах, в точно таком же "золотом" платье, как и на "Евровидении", передает Politeka.net.
"Особые моменты заслуживают особого внимания. Последствия пандемии короны поставили множество людей в Австрии в тяжелую ситуацию, и сегодня мы хотим объединиться, чтобы можно было собрать как можно больше пожертвований для наших соотечественников. Когда меня спросили, могу ли я представить исполнение моей победившей на Евровидении песни на немецком языке, я не раздумывая согласился и создал свою собственную версию. Я уже с нетерпением жду выхода «Frei wie ein Phoenix» («Восстану, словно феникс», ред.) в рамках телетрансляции", - заявила Кончита Вурст.
Тогда, в 2014 году, на сцене главного вокального конкурса Европы звезда пела песню про феникса на английском языке.
Пользователи с восторгом восприняли идею, оставив свои комментарии под постом:
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
16-летняя дочь Моники Беллуччи в мини-бикини превзошла маму-модель в молодости: кадры
"Был врач от Бога": не стало украинского медика, который посвятил жизнь здоровью детей
Оборвалась жизнь молодой украинки, переделавшей себя под Барби: «Она знала, что умрет…»
Масштабное ДТП на выезде из Киева: взрыв привел к жертвам, кадры трагедии
"Ты тааакая божественная! 😍😍😍"
"Ух ты! Как круто! 🙌 Я очень жду твою немецкую версию! 😍"
"Потрясающая работа ❤️"
"Отличная идея, отличные новости !!! 👏Это очень благородно !!! 😍 я восхищаюсь этим"
"Отличный экшен 👏"
Ранее мы рассказывали, Томас Нойвирт принял участие в песенном конкурсе в Германии, появившись на сцене шоу в желтом платье со смелым разрезом и на каблуках.
Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.
Как сообщала Politeka, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.