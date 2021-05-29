Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський Виконавець Томас Нойвірт, ошелешила образом на сцені

32-річна зірка опублікованла у себе в Instagram кадри, в м ужском середньовічному костюмі з золотим колетом і брюками-галіфе з сивою перукою на голові передає Politeka.net.

Так, напередодні Нойвірт повідомив, що хоче зібрати якомога більше пожертвувань для наших співвітчизників і не роздумуючи погодився і створив свою власну версію.

"Frei wie ein Phoenix (повстану, немов Фенікс, - ред.)", - написала Кончіта Вурст.

Як відомо, в 2014 році, на сцені головного вокального конкурсу Європи зірка співала пісню про Фенікса англійською мовою.

Користувачі із захопленням сприйняли ідею, залишивши свої коментарі під постом:

"Дуууже здорово !!! І твій погляд! Ти як Моцарт Кугель !!! Проте ❤️ "

"Звідти дуже далеко 🦅 "

"Приголомшливо❤️"

"Ваууууу😍 захоплююся цим"

"Просто приголомшливо красиво ❤️❤️❤️❤️❤️ чисті мурашки по шкірі ❤️❤️❤️❤️❤️ "

Раніше ми розповідали, Томас Нойвірт взяв участь у пісенному конкурсі в Німеччині, з'явившись на сцені шоу в жовтій сукні зі сміливим розрізом і на підборах.

Нагадавши, Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в жіночому купальнику показала, в чому проведе літо.

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