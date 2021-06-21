Переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, якого у всьому світі запам'ятали як Кончіту Вурст, показав незвичайний топ, взявши участь у гей-прайді

Як пише Politeka.net, співак поділився новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Судячи з хештегу Томас, який ніколи не приховував своєї нетрадиційної орієнтації, взяв участь у гей-прайді у Відні.

На фото він позує посеред вулиці, демонструючи свій незвичайний наряд. Для цієї події співак вибрав стильні джинси, білі кросівки, а також золотистий топік, який тут же приковує до себе увагу. Наряд на тонких бретельках більше схожий на невелику ганчірочку, умовно прикриває груди співака.

На одному зі знімком Томас нахилився вниз, небезпечно опускаючи декольте Топіка ще нижче.

"Це було абсолютно чудово і абсолютно приголомшливо. Нічого, крім любові на гей-прайді у Відні", - підписав свої знімки Нойвірт.

У коментарях шанувальники відзначили, що на фото співак виглядає щасливим.

Раніше ми писали, що Томас поділився знімками, на яких постав у провокаційному образі.

Томас знову приміряв образ Кончіти і вийшов на сцену пісенного конкурсу в Німеччині, де викликав справжній фурор. Для свого виходу Том вибрав непристойну жовту сукню з високим розрізом і сміливим декольте.

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