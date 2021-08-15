Певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст) показал неожиданный образ

Как пишет Politeka.net, Томас заявил о себе на весь мир, когда не только принял участие в Евровидении, но и стал победителем. Мужчина обожает женскую одежду и часто делится эффектными и эпатажными образами с фанатами.

На новых фото Нойвирт был в эффектном платье со шлейфом и разрезом до бедра. Томас добавил несколько фото, показав себя со всех сторон.

"Живу моей фантазией императрицы", - написал Томас под фотографией.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и засыпали комплиментами:

"Я говорю да: наконец, в подходящей среде # естественной среде обитания", "Она не настоящая, это просто иллюзия» - мне говорили 7 лет ... «Это всего лишь макияж, маскарад, красивое прикрытие ...» И я многое видела за эти 7 лет, парик был схвачен. , макияж смылся, я знаю, из чего ты сделан, что внутри тебя есть мужчина, я видела весь процесс трансформации в видео ... Идеальное изображение Леди было уничтожено 1000 раз, и все же ... И все же я верю в ТЕБЯ, моя Кончита, каждый раз, когда ты снова появляешься!", "Вау! Великолепные фото !! Потрясающий вид Том. классно выглядишь".

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