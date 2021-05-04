Победитель "Евровидения", австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, поделился необычным фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известный австрийский исполнитель дрэг-квин Том Нойвирт, который в свое время стал сенсацией музыкального конкурса "Евровидение", прославился под сценическим именем Кончита Вурст. После громкого успеха и победы на песенном конкурсе, он покорил сердца миллионов фанатов по всему миру и собрал огромную аудиторию в своем Instagram. Теперь парень часто радует публику яркими образами и перевоплощениями.

Недавно Томас опубликовал в своем микроблоге веселое фото, на котором появился в ярком наряде. Перед камерой артист позирует в легкой полосатой рубашке, которую не стал застегивать, демонстрируя рельефное тело. На его руках и шее видны оригинальные украшения, а на лице густая аккуратная борода и стильные очки. В момент съемки Кончита решила освежиться и распылить на себя какое-то средство, при этом она весело хохочет.

В подписи к публикации Нойвирт написал: "Освежаюсь". А пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая исполнителя комплиментами в комментариях. "Ты выглядишь таким счастливым, мне это нравится!", "Лето – это счастье", "Мне уже жарко", "Конечно, дорогой Том, обнимаю и целую тебя, красавчик", "Жаркое лето", "Такой красивый Том! Восхищаюсь тобой, я так сильно тебя люблю!", "Фантастика", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето: «Так противно…».

Как сообщала Politeka, Звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.

Также Politeka писала, Звезда "Евровидения" Кончита Вурст покорила образом для летней жары: "Шорты короче самых коротких...".