Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський співак Томас Нойвірт, прогулявся по палацу
Як передає Politeka.net, захоплюючі кадри виконавець розмістив у себе в Instagram.
Томасу вдалося відвідати австрійську пам'ятку Шлосс Хоф - це найбільший палацово-парковий ансамбль, збудований в стилі бароко. Він був одягнений у сорочку, яку розстугнув і шорти.
Співак прогулявся по садибі і заглянув всередину будівлі. Нойвірт зізнався, що палац неймовірно вразив його і залишаючи його околиці, залишився дуже натхненним.
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"Отже, на мить мені пощастило відвідати цей будинок @schloss_hof дякую, що запросили мене і велике спасибі за те, що показали мені околиці Я покидаю цей палац неймовірно натхненний 🥰", - написав співак у фотоблозі.
Відзначимо, що вперше на весь світ Кончіта Вурст прославилася після перемоги на "Євробаченні" в 2014 році. Тоді бородата жінка, яка гарно співає, підірвала Європейський шоубізнес.
Однак, як стало відомо, за образом сміливою і ефектною дрег-Квін стоїть чарівний і крихкий хлопець Том Нойвірт.
Нагадаємо, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в жіночому купальнику показала, в чому проведе літо.
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