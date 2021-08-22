Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський співак Томас Нойвірт, прогулявся по палацу

Як передає Politeka.net, захоплюючі кадри виконавець розмістив у себе в Instagram.

Томасу вдалося відвідати австрійську пам'ятку Шлосс Хоф - це найбільший палацово-парковий ансамбль, збудований в стилі бароко. Він був одягнений у сорочку, яку розстугнув і шорти.

Співак прогулявся по садибі і заглянув всередину будівлі. Нойвірт зізнався, що палац неймовірно вразив його і залишаючи його околиці, залишився дуже натхненним.

"Отже, на мить мені пощастило відвідати цей будинок @schloss_hof дякую, що запросили мене і велике спасибі за те, що показали мені околиці Я покидаю цей палац неймовірно натхненний 🥰", - написав співак у фотоблозі.

Відзначимо, що вперше на весь світ Кончіта Вурст прославилася після перемоги на "Євробаченні" в 2014 році. Тоді бородата жінка, яка гарно співає, підірвала Європейський шоубізнес.

Однак, як стало відомо, за образом сміливою і ефектною дрег-Квін стоїть чарівний і крихкий хлопець Том Нойвірт.

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в жіночому купальнику показала, в чому проведе літо.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст здивувала виглядом у повсякденному житті: кадри перевтілення.