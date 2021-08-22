Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский певец Томас Нойвирт, прогулялся по дворцу

Как передает Politeka.net, захватывающие кадры исполнитель разместил у себя в Инстаграм.

Томасу удалось посетить австрийскую достопримечательность Шлосс Хоф - это крупнейший дворцово-парковый ансамбль, выстроенный в стиле барокко. Он был одет в рубашку, которую расстугнул и шорты.

Певец прогулялся по усадьбе и заглянул во внутрь здания. Нойвирт признался, что дворец невероятно впечатлил его и покидая его окрестности, остался очень вдохновленным.

"Итак, на мгновение мне посчастливилось посетить этот дом @schloss_hof спасибо, что пригласили меня и большое спасибо за то, что показали мне окрестности Я покидаю этот дворец невероятно вдохновленный 🥰", - написал певец в фотоблоге.

Отметим, что впервые на весь мир Кончита Вурст прославилась после победы на "Евровидении" в 2014 году. Тогда бородатая женщина, которая красиво поет, взорвала европейский шоубизнес.

Однако, как стало известно, за образом смелой и эффектной дрэг-квин стоит обаятельный и хрупкий парень Том Нойвирт.

Напомним, звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.

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