Австрійський виконавець Томас Нойвірт, відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив виглядом у сукні з розрізом

Як передає Politeka.net, Нойвірт в образі Кончіти завоював тріумфальну перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення», після чого довгий час виступав у цьому амплуа. Зараз артист все рідше з'являється в образі Кончіти, проте не відмовляється від ефектних жіночих нарядів.

На свіжому фото Нойвірт позував без перуки і жіночого образу, проте красувався він в ефектному жіночому платті сріблястого кольору. У сукні був великий розріз, а також дуже глибоке декольте. Незвичайна поза завершила яскравий образ.

"Побачимося сьогодні ввечері", - підписав фото артист.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Браво", "Королева", "Плече, на яке можна спертися", "Ти виглядаєш фантастично, дєтка", "Вау! Приголомшливо!", "Ти виглядаєш як видатна зірка - сяй чудово", "Нові наряди для другої серії шоу? Виглядає чудово", "Ооо! Красивий алмаз. Ви виглядаєте сліпуче", - пишуть люди.

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