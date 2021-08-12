Співак Томас Нойвірт (Кончіта Вурст) показав себе в різних образах, засвітивши животик

Як пише Politeka.net, Томас став дуже відомим, перемігши на Євробаченні від Австрії, виступаючи під псевдонімом Кончіта Вурст. Нойвірт продовжує творити і активно веде Instagram, ділячись найцікавішим.

На новому фото Томас позував в сорочці і стрінгах, сидячи біля озера на тлі гір. На ще одному фото Нойвірт був повністю роздягнений, позуючи перед дзеркалом. На фото можна помітити великий живіт виконавця. Також були інші знімки співака в "каруселі".

"Це повертає нас....",- написав Томас.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Привіт, красуня!", "Люблю тебе"," удачі вам, миленькі", " повернемося до справи моя дорога! Будемо раді бачити вас", "Плитка так добре поєднується з сонцезахисними окулярами (або навпаки", "які красиві і щасливі фотографії і тепер я не можу дочекатися зустрічі з вами".

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