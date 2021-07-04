Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський виконавець Томас Нойвірт здався з новою стрижкою
Як передає Politeka.net, вперше на весь світ Кончіта Вурст прославилася після перемоги на "Євробаченні" в 2014 році. Тоді бородата жінка, яка гарно співає, підірвала Європейський шоубізнес.
Однак, як стало відомо, за образом сміливою і ефектною дрег-квін стоїть чарівний і крихкий хлопець Том Нойвірт.
Зараз він активно постить в соцмережі Instagram різні фотографії, на яких позує то в жіночому образі, то чоловічому і це для нього вже звично.
На нових знімках зірка показав, як виглядає з новою зачіскою під час своєї поїздки до Швейцарії.
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Для зйомки перед камерою Нойвірт позує в атласному вбранні, що складається з коротких шортів і сорочки з леопардовим принтом.
Артист сидить закинувши одну ногу в кріслі в компанії чоловіків, один з яких тримає гітару.
"Щасливий Цюріх 😍 Дякую за лук, дитинко @julianzigerliofficial свіжа стрижка моєю дорогою @mrmartinz Давай зробимо це",- написав Томас Нойвірт.
Нагадаємо, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в жіночому купальнику показала, в чому проведе літо.
Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст здивувала виглядом у повсякденному житті: кадри перевтілення.