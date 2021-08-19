Австрийский исполнитель Томас Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, впечатлил видом в платье с разрезом

Как передает Politeka.net, Нойвирт в образе Кончиты завоевал триумфальную победу на песенном конкурсе «Евровидение», после чего долгое время выступал в этом амплуа. Сейчас артист все реже появляется в образе Кончиты, однако не отказывается от эффектных женских нарядов.

На свежем фото Нойвирт позировал без парика и женского образа, однако красовался он в эффектном женском платье серебристого цвета. У платья был большой разрез, а также очень глубокое декольте. Необычная поза завершила яркий образ.

«Увидимся сегодня вечером», - подписал фото артист.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Браво», «Королева», «Плечо, на которое можно опереться», «Ты выглядишь фантастически, детка», «Вау! Потрясающе!», «Ты выглядишь как выдающаяся звезда - сияй великолепно», «Новые наряды для второй серии шоу? Выглядит прекрасно», «Ооо !! Красивый алмаз. Вы выглядите ослепительно», - пишут люди.

Напомним, что Кончита Вурст в "хищном" наряде застыла в необычной позе: неожиданные кадры.

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