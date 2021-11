Серебряный призер пятого сезона вокального шоу "Голос. Діти" Ярослав Карпук произвел фурор в Сети, презентовав свою песню.

Так, Ярослав Карпук записал собственную песню "Without you", премьера которой состоялась 29 октября. Соответствующий ролик парень опубликовал на YouTube-канале, передает Politeka.net.

Напомним, Карпук из села Старая Выжевка, что на Волыни, в 2018-м году вошел в тройку финалистов шоу "Голос. Діти". Вместе с ним за победу тогда сражались Александр Зазарашвили и Варвара Кошева.

Первым из трех суперфиналистов выступил Карпук с песней "Can not help falling in love" Элвиса Пресли, продемонстрировав все краски своего бархатного голоса.

Победителя определяли с помощью зрительского голосования. На первом месте оказался Зазарашвили, а Карпук стал серебряным призером.

Украинцы обрадовались, что юный "Элвис Пресли" не бросил пение и презентовал новую работу. Песня Карпука собрала множество комплиментов, а кое-кто даже предложил отправить парня на главный песенный конкурс Европы "Евровидение".

"Невероятно круто! 👍🧡 Миллион раз поздравляю! Вдохновения тебе, удачи и светлого пути к звездам!🥰😍🤩"

"Поздравляю🥳 Очень крутой старт 👍"

"Очень здорово спел, голос чудесный! Молодец!"

"Красавчик, дальше больше💪🏼😘"

"Ну, наконец! Молодец! Красивая песня. 👌 Напоминает мне стиль Рика Эстли"

"На Евровидение"

