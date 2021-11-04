Південнокорейська актриса і модель Чон Хо Йон, яка зіграла головну роль в гучному серіалі «Гра в кальмара», вразила неймовірною фігурою.

Як пише Politeka.net, південнокорейський серіал "Гра в кальмара" від Netflix підняв на вуха весь світ. Про нього активно пишуть у ЗМІ, шанувальники повторюють ігри з серіалу, а також масово підписуються в соціальних мережах на акторів шоу.

Модель Чон Хо Йон, яка зіграла в серіалі роль молодої біженки, яка мріє доставити в Південну Корею свою маму, стала неймовірно популярною після виходу серіалу. Сьогодні в Instagram на неї підписано більше 23 млн осіб. У Південній Кореї дівчина стала відомою після участі в шоу «Топ-модель по-корейськи». Це не дивно, адже у красуні відмінна фігурка.

На свіжих фото вона розстебнула штани, вразивши своїми мініатюрними формами.

"Вибачте, але мені здається, що я щось упустив. Свою щелепу", "Я перегортаю твою стрічку, і не можу знайти жодного корейського коментаря. Ця дівчина всесвітньо відома", "яка красуня", «приголомшливе видовище», «фігурка мрії», "Янгол у плоті", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Чон Хо Йон в сукні на бретельках вразила фігурою: "Яка маленька".

Як повідомляла Politeka, гучна вечірка в стилі "гри в кальмара" закінчилася трагедією.

Також Politeka писала, що Урсула Корберо в обтягуючій майці зачарувала фігуркою: "Яка ти гарненька".