Південнокорейська актриса і модель Чон Хо Йон, яка зіграла одну з головних ролей в популярному серіалі «Гра в кальмара», вразила фігурою на світському заході.

Як пише Politeka.net, південнокорейський серіал "Гра в кальмара" від Netflix про смертельні ігри за гроші став хітом по всьому світу. Серіалу вже обіцяють звання кращого проекту року, оскільки його популярність стрімко зростає. У шоу показують смертельні змагання за великі гроші, в яких беруть участь люди з різними фінансовими труднощами.

Модель і актриса Чон Хо Йон за лічені дні стала популярною на весь світ, а на її Instagram підписалися мільйони людей. Вона прославилася завдяки участі в "Топ-модель по-корейськи", але серіал приніс їй світову славу. У серіалі вона грає роль молодої біженки Кан Се Бьок, яка намагається заробити гроші, щоб доставити в Південну Корею маму.

На свіжих фото дівчина позувала в чорній сукні на бретельках, демонструючи свою струнку фігурку. У коментарях красуні залишили масу компліментів, але знайшлися і ті, хто вважає, що актриса занадто худа.

"Ух ти, волосся ідеальне, Хо Йон", "Дуже красива Хо Йон", "Така худа", "Величезні привітання!", "Яка маленька", "Сукня дуже незвичайна", - пишуть користувачі Мережі.

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