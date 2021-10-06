Іспанський актор Хайме Лоренте Лопес, який зіграв Денвера в "Паперовому будинку", вразив зухвалою витівкою.
Як передає Politeka.net, 29-річний красень прославився на весь світ завдяки ролі в успішному серіалі. У "Паперовому будинку" він зіграв Даніеля Рамоса, який разом з батьком пішов на пограбування банку. Під час операції він закохався в одну із заручниць, яка надалі приєдналася до банди грабіжників.
Сьогодні на Хаймі підписано майже 15 млн осіб з усього світу. Іноді він радує їх пікантними фото, а іноді – дивує брутальною поведінкою. На свіжому фото Лопес показав, як виглядає в звичайному житті. Він зняв своє заросле щетиною обличчя крупним планом. Особливу увагу привернув підпис до фото, в якому Хайме залишив лайки.
В коментарях йому залишили компліменти.
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"Ефективність це твоє", "Такий брутальний", "Який чоловік!", "Наставник", «ідеально», «Моя любов», "обличчя справжнього чоловіка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Хайме Лоренте Лопес похвалився залізним торсом у ванній: "чоловік мрії".
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