Испанский актер Хайме Лоренте Лопес, который сыграл Денвера в «Бумажном доме», впечатлил дерзкой выходкой.

Как передает Politeka.net, 29-летний красавчик прославился на весь мир благодаря роли в успешном сериале. В «Бумажном доме» он сыграл Даниэля Рамоса, который вместе с отцом пошел на ограбление банка. Во время операции он влюбился в одну из заложниц, которая в последствии примкнула к банде грабителей.

Сегодня на Хайме подписано почти 15 млн человек со всего мира. Иногда он радует их пикантными фото, а иногда – удивляет брутальным поведением. На свежем фото Лопес показал, как выглядит в обычной жизни. Он снял свое заросшее щетиной лицо крупным планом. Особое внимание привлекла подпись к фото, в которой Хайме оставил ругательства.

В комментариях ему оставили комплименты.

«Эффективность это твоё», «Такой брутальный», «Какой мужчина!», «Наставник», «Идеально», «Моя любовь», «Лицо настоящего мужчины», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хайме Лоренте Лопес похвастался железным торсом в ванной: «Мужчина мечты».

Как сообщала Politeka, Хайме Лоренте Лопес сразил поклонниц стильным образом: "Все хотят такого…".

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