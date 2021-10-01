Іспанський актор Хайме Лоренте Лопес, який прославився завдяки серіалу "Паперовий будинок", вразив фізичною формою

Як пише Politeka.net, завдяки ролі Даніеля Рамоса (Денвера) про актора дізналися мільйони людей по всьому світу. Сьогодні на Instagram 29-річного красеня підписано майже 15 млн користувачів мережі.

На свіжому фото, яке Хайме опублікував в мережі, він позував у ванній без футболки. Чоловік без краплі сорому показав свою відмінну фізичну форму і залізний прес. Під кожним постом актора можна побачити сотні компліментів від фанаток. Нове фото не стало винятком.

"Який красень", «Я завагітніла від одного виду на тебе», «сліпуче», «фігура просто топ», «Ти такий гарячий», "чоловік мрії", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Хайме Лоренте Лопес досить рано став замислюватися про кар'єру актора і навіть навчався в спеціалізованій школі. Крім "Паперового будинку" він разом з Мігелем Ерраном (Ріо в серіалі) зіграв також в гучному серіалі "Еліта".

Нагадаємо, що Хайме Лоренте Лопес зачарував прихильниць образом в білосніжному костюмі:"всі хочуть такого хлопця".

Як повідомляла Politeka, Мігель Ерран зворушив чесним зізнанням:"це дар".

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