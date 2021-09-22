Мігель Ерран, який зіграв програміста Ріо у серіалі "Паперовий будинок", поділився новою світлиною

Як пише Politeka.net, 25-річний іспанський актор Мігель Ерран, якого українці знають завдяки ролі Анібала Кортеса або "Ріо" із дуже популярного серіалу "Паперовий будинок", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами у своєму Instagram.

Черговий пост "Ріо" присвятив своїй мамі Белен, яка самотужки виховувала актора. Його батьки не були офіційно одружені й після народження Мігеля батько пішов із сім’ї.

"Моя мама пишається мною. Решта.. Це дар, без якого я не міг би жити", - написав Мігель Ерран.

За годину шанувальники поставили понад 500 тисяч лайків та написали багато коментарів.

"О серце моє🧡", " ❤️❤️❤️ Я люблю тебе, я фанат😍", " Моє серце зупинилось😍", "Ти будеш моїм кумиром назавжди🍀", "Дуже гарний", "Красивий 🔥🔥👌🏻", "Такий чудовий син для вашої мами❤️", "Занадто красиво❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Токіо і Ріо з "Паперового будинку" зворушили романтичною фотосесією: "Поки смерть не розлучить нас...".

Нагадаємо, що Токіо з "Паперового дому" в чоботях і без штанів вразила зухвалим образом: "Гаряче".

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