Танцюрист відомої співачки Олі Полякової Максим Єжов розкрив, навіщо прийшов на шоу "Холостячка" до Злати Огневич

Як передає Politeka.net, Максим Єжов є відомим танцюристом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Танці з зірками", де вийшов на паркет з Лесею Нікітюк. А після, він став танцюристом Ольги Полякової.

Як відомо, Максима Єжова після провалу на "Холостячці" зі Златою Огневич, його засипали негативними коментарями про те, що він прийшов тільки за піаром. Танцюрист вирішив розповісти навіщо все-таки прийшов на шоу.

"Всі кажуть, що я прийшов за піаром. Так, Блін, я прийшов за піаром. Я повторю це ще раз, спеціально для всіх. Я прийшов за піаром!

Ну скажіть мені, будь ласка, хто з хлопців прийшов не за піаром? Всі почали там писати в коментарях: "він за піаром", а ви для чого прийшли?

Кожен з нас переслідує якусь мету: стати відомим, популярним тому що: 1) це популярність, 2) це впізнаванність, 3) це заробіток грошей, розумієте?",- відверто зізнався Максим Єжов.

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