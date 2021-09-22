Танцор известной певицы Оли Поляковой Максим Ежов раскрыл, зачем пришел на шоу "Холостячка" к Злате Огневич

Как передает Politeka.net, Максим Ежов является известным танцором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Танці з зірками", где вышел на паркет с Лесей Никитюк. А после, он стал танцором Ольги Поляковой.

Как известно, Максима Ежова после провала на "Холостячке" со Златой Огневич, его засыпали негативными комментариями о том, что он пришел только за пиаром. Танцор решил рассказать зачем всё-таки пришел на шоу.

"Все говорят, что я пришел за пиаром. Да, блин, я пришел за пиаром. Я повторю это еще раз, специально для всех. Я пришел за пиаром!

Ну скажите мне, пожалуйста, кто из парней пришел не за пиаром? Все начали там писать в комментариях: "Он за пиаром", а вы для чего пришли?

Каждый из нас преследует какую-то цель: стать известным, популярным потому что: 1) это известность, 2) это узнаваемость, 3) это заработок денег, понимаете?", - откровенно признался Максим Ежов.

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