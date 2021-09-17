Урсула Корберо, яка зіграла Токіо в "Паперовому будинку", ювелірно пограла на почуттях фанатів
Величезна слава звалилася на 32-річну іспанську актрису і модель, завдяки ролі епатажної брюнетки Токіо (Сілени Олівейро) в телесеріалі «Паперовий будинок», що виходять на Netflix. Урсула активно веде Instagram-блог, радуючи 23 мільйони своїх підписників кадрами з особистого життя і показуючи робочі моменти.
Зокрема, в своїх нових "сторіз" Корберо показала закулісся пікантної фотосесії. Дівчина позувала в ліжку, лежачи на білих простирадлах в тоненькій сукні. Актриса пограла на почуттях публіки, показавши ніжний образ - який абсолютно відрізняється від безбашеної Токіо в "Паперовому будинку".
"За лаштунками... Красуня Урсула", - так підписав кадри фотограф.
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Відзначимо, Корберо рано почала підніматися по кар'єрних сходах. У віці 13 років дівчина ходила на акторські та вокальні курси. Перша слава прийшла до неї з серіалом "Фізика або хімія", в 2008 році, де вона грала одного з головних героїв, Рут.
У 2017-му Урсула знову заблищала на телеекранах, цього разу перетворившись на спокусливу злодійку під псевдонімом Токіо в "Паперовому будинку". Критики назвали її персонаж "чудовим коктейлем пристрасті і розуму".
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