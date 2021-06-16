Известная украинская актриса Елизавета Василенко, которая недавно перебралась в Москву, показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Елизавета Василенко прославилась благодаря молодежному сериалу "Школа". Но красотке мало было достигнутого и она переехала в Москву, после чего попала в базу "Миротворца". Но Лиза продолжает активно развивать социальные сети, где делится интересным контентом.

На новом фото красотка позировала в черном наряде, который решила распахнуть, демонстрируя формы в смелом декольте. Образ Василенко дополнила стильными джинсами, а волосы оставила распущенными.

Фанаты поставили более 90 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любовь", "Королева", "Живу эту жизнь ради того что бы когда-нибудь добится твоего сердца, и в скором времени мы будем вместе", "Лиза ты очень миленькая девочка. Когда в Киев приедешь?", "лучшая и это не обсуждается", "-сколько раз ты это пепесмотрела? -да", "Воу!".

Сообщалось, что известная украинская актриса Елизавета Василенко ошарашила кадрами с окровавленным лицом.

У себя в Инстаграм Василенко опубликовала фото и видео из клипа, в котором она снялась. На кадрах девушка предстала с окровавленным лицом.

Напомним, скандальная звезда "Школы" Василенко с расстегнутым топом прогулялась по Москве

Также Politeka сообщала, что оскандалившаяся звезда «Школы» Василенко с открытым ртом показала, как теперь зарабатывает в России

А еще Politeka писала, что юная звезда «Школы» Василенко загремела в базу «Миротворца» за высказывания об Украине



