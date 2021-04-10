Молодая украинская актриса Елизавета Василенко, прославившаяся главной ролью в сериале "Школа" с высунутым языком, показала, как теперь работает в России

После громкого скандала Елизавета продолжает публиковать провокационные фотографии у себя в Instagram, передает Politeka.net.

Так, 22-летняя актриса и тиктокерша в джинсовой куртке открыла рот, высунула язык и поднесла леденец, при этом в подписи, девушка рассказала, что нужно сделать, чтобы получить 12-й айфон.

«Подпишись на моих друзей в подписках прямо сейчас и тебя ждут десять 12-х айфонов уже сегодня😌💖», - уверяет Василенко.

В комментариях фолловеры уже отреагировали на увиденное, некоторые лаконично написали, «Хочу».

Напомним, что Лиза, которая получила широкую популярность в Украине благодаря молодежному сериалу «Школа» на 1+1, после переезда в Россию сделала несколько скандальных заявлений в отношении своей родины и даже загремела за это в базу «Миротворца».

В своем недавнем интервью YouTube-каналу «Пушка», актриса призналась, что на одной из вечеринок в Москве ее изнасиловали. Это произошло, когда девушке было всего 17 лет и она подрабатывала эскортницей. Также украинка заявила, что «лучше сдохнуть в России, чем в Украине».

После того, как она узнала, что ее внесли в базу сайта «Миротворец, не сдержалась и записала гневное сообщение у себя в Инстаграм, укрыв матом украинцев.

«У меня два высказывания по этому поводу. Первый – пи*дец. Второй – обращаюсь к фанатичным патриотам, которые это сделали: ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла», - подчеркнула Василенко.

Напомним, что юная звезда "Школы" в сетчатых колготках неприлично задрала юбочку: "Трудные подростки".

Как сообщала Politeka, жуткая участь настигла юную звезду сериала "Школа" в Москве, вскрылись подробности: "Помню, что он сверху…".

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