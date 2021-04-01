Украинская актриса и блогер Елизавета Василенко, сыгравшая главную роль в сериале "Школа", ошарашила откровениями о пережитом в Москве

Как передает Politeka.net, на откровение Лиза решилась во время интервью Ксюше Хоффман в проекте «Пушка» на YouTube. Девушка рассказывала про свой опыт работы в Москве. В то время она попала в компанию эскортниц, хотя ей было всего 17 лет.

По словам Василенко, на одном из дней рождений ей подсыпали что-то в коктейль. Девушка признается, что помнит, как пила, а после у нее образовался провал в памяти. Когда актриса очнулась, ее насиловал пожилой мужчина.

«Помню, что он сверху и он огромный. А я не могу вылезти. Я начинаю кричать, плакать. Он встает, он тоже под чем-то. Он разбивает мой телефон, просто вдребезги, и я голая выбегаю на улицу», - честно призналась Василенко.

Она отметила, что ее спас таксист, который увидел ее на улице. Эта история побудила девушку уехать из Москвы.

Василенко также призналась, что ее мама не знает об этой истории. Если она увидит это интервью, для нее это будет шоком.

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