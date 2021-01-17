Українська актриса і блогер Єлизавета Василенко, яка зіграла головну роль у серіалі "Школа", взяла участь у нових зйомках

Артистка продовжує активну творчу діяльність, пише Politeka.net. Так, зірка засвітилася в відеороботі співаючого блогера Тимура Сорокіна. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Єлизавета була в коротенькій спідничці й сітчастих колготках. За сюжетом дівчина сиділа, задравши ніжки в аудиторії, коли до неї підійшов Тимур. Останній потягнув Василенко за ноги й обидва стали грати в хрестики-нулики, малюючи їх в сітці колготок.

Єлизавета розмістила у себе в сторіс кадри після зйомки.

Зірка сиділа все також в аудиторії, а за кадром було чути голос другого блогера.

Красуня посміхалася, задерши спідничку і показавши хрестики й нулики, намальовані на її ногах.

До слова кадри кліпу були розміщені на сторінці блогера і за три години зібрали понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Ну ви просто🤤 🖤", " ООО важкі підлітки 😻 ❤ ️ ", "як же якісно", " тільки вчора ностальгувала за Вашими з Лізою відео, улюблені 💖", "твої пови-реально окремий витвір мистецтва", "тобі тільки🔥 і грати підлітка", " ми щось не знаємо. Вони такі милашки", "давайте порахуємо, в скількох таких же Відео ти вже знявся хаххахха", "вам напевно лоскотно було", " як же сумували за вашими відео ❤️", "Вау, дуже круто вийшло❤️😍", "чому ви не зустрічаєтеся, у вас все гормонально і зовні і внутрішнє🙏 🤗", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Ліза Василенко з серіалу " Школа "покрутила перед друзями апетитним" горішком": "пощастило з такими...".

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