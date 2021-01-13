Українська актриса Єлизавета Василенко, яка зіграла головну роль в серіалі "Школа", підкорила яскравою зовнішністю

Зірка підкорила яскравим образом у білосніжному топіку, пише Politeka.net. Красуня продемонструвала вигини на вулиці.

Єлизавета позувала на засніженій вулиці в білому топіку, який обтягнув її груди, тонку талію і плоский живіт.

Також красуня одягла сірі спортивні штани, які виділили її пружні сідниці.

Єлизавета доповнила образ різними аксесуарами, в тому числі рожевою шапочкою.

Примітно, що красуня несподівано "посивіла", мабуть, вона одягла перуку.

Вона посміхалася і на одному з кадрів навіть показала язик.

"Як вам таке?🦋 💖 ",- написала артистка.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Пупсик маленький ❤️", " красива 🛼", "зі своїм волоссям набагато крутіше, а так, як всі, зі своїм волоссям відразу інтерес викликаєш", " чому коли я бачу Лізу відразу натискаю на лайк?🥺🧸❤️", "Красиво😍, але багато фотошопу", "Неймовірно красива", "Чому ніхто не розуміє що це перука😐", "Тобі личить 😍,але і зі своїми кращими💖", "У мене мурашки по шкірі🤤♥️", "Ого, тобі дуже личить 😍", "Тобі не личить цей колір волосся", "Кайф😻", "Охррінити, я один дар мови втратив? 😍 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що на момент зйомок серіалу "Школа" Єлизавета Василенко була повнолітньою, тому вона не скромничала і сміливо розміщувала в соцмережах відверті оголені фото.

Нагадаємо, що Ліза Василенко з серіалу " Школа "покрутила перед друзями апетитним" горішком": "пощастило з такими...".

Як повідомляла Politeka, Єлизаветі Василенко з подружками "переплюнули" моделей Victoria's Secret:"Ангели існують".

Також Politeka писала, що Ліза Василенко показала свої головні достоїнства в крихітній білизні:"моделі Victoria's Secret позаздрять".