Відома молода українська актриса Єлизавета Василенко, яка прославилася головною роллю в серіалі "Школа", відійшла від спокусливих образів і продемонструвала шанувальникам милий наряд

Єлизавета продовжує публікувати нові фотографії на своєму офіційному профілі в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, вона зробила фотосесію в незвичайному, але милому стилі.

На знімках молода актриса сфотографована в світло-рожевому махровому худі. Її голову прикрашає панама з такого ж матеріалу. На руках Єлизавета тримає маленьку плюшеву овечку. На першому знімку дівчина показує "Піс" і язик, на другому вона, дивлячись в камеру, цілує плюшеву іграшку.

За пару годин публікація набрала майже 80 тисяч лайків від більш ніж мільйона пiдписникiв актриси. Коментатори відреагували на такі фотографії дуже позитивно: "Милашка"; "Це так мило": "Мілафка"; "ікона, чи не так?"; "А я в тебе закохався враааазз";" Люблю тебе до місяця і назад";"Москва тебе змінила".

Нагадаємо, хоч Василенко і стала знаменитою завдяки серіалу про школу, під час зйомок вона вже була повнолітньою, тому переважно в її профілі в Instagram публікуються більш відверті фотографії, взяти, наприклад, новорічну фотосесію.

На цих фотографіях актриса постала перед шанувальниками в яскраво-червоній сукні з тонкими лямками і глибоким декольте, яке прикрашене білим пухом. Образ доповнював яскравий макіяж, який притягує увагу дивиться до нафарбованих помадою губ. У такому вигляді актриса на знімку лежить біля гори подарунків під ялинкою, ніби сама маскується під подаруночок.

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