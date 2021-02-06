Известная молодая украинская актриса Елизавета Василенко, прославившаяся главной ролью в сериале "Школа", отошла от соблазнительных образов и продемонстрировала поклонникам милый наряд

Елизавета продолжает публиковать новые фотографии на своем официальном профиле в Instagram. Как сообщает Politeka.net, она сделала фотосессию в необычном, но милом стиле.

На снимках молодая актриса запечатлена в светло-розовом махровом худи. Ее голову украшает панама из такого же материала. На руках Елизавета держит маленькую плюшевую овечку. На первом снимке девушка показывает "пис" и язык, на втором она, глядя в камеру, целует плюшевую игрушку.

За пару часов публикация набрала почти 80 тысяч лайков от более чем миллиона подписчиков актрисы. Комментаторы отреагировали на такие фотографии очень положительно: "Милашка"; "Это так мило": "Милафка"; "Икона, не правда ли?"; "А я в тебя влюбился враааазз"; "Люблю тебя до луны и обратно"; "Москва тебя изменила".

Напомним, хоть Василенко и стала знаменитой благодаря сериалу о школе, во время съемок она уже была совершеннолетней, поэтому преимущественно в ее профиле в Instagram публикуются более откровенные фотографии, взять, к примеру, новогоднюю фотосессию.

На этих фотографиях актриса предстала перед поклонниками в ярко-красном платье с тонкими лямками и глубоким декольте, которое украшенное белым пухом. Образ дополнял яркий макияж, который притягивает внимание смотрящего к накрашенным помадой губам. В таком виде актриса на снимке лежит возле горы подарков под елкой, будто сама маскируется под подарочек.

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