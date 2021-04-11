Актриса Лиза Василенко, звезда "Школы", показала себя на прогулке в Москве
Как пишет Politeka.net, Лиза Василенко получила популярность после выхода молодежного сериала "Школа". Но не так давно красотка переехала в Москву и дала интервью, в котором неоднозначно говорила об Украине, за что девушку внесли в базу "Миротворца".
В этот раз девушка гуляла по Москве в топике, на котором расстегнула три пуговицы. Василенко показала в Инстаграм несколько фото, где снялась в разных ракурсах.
Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красивая очень", "Любишь нас?", "Безумно красивая", "Богиня", "Самая лучшая", "Солнце", "Люблю тебя очень", "Какой пупс", "Лиза Василенко официально крашиха", "Пацаны текут, а бабы завидуют, "Девушка, не надо так красиво, я ослепла", "Крашиха убежала из пинтереста".
Мы писали, что молодая украинская актриса Елизавета Василенко показала, как теперь работает в России.
Так, 22-летняя актриса и тиктокерша в джинсовой куртке открыла рот, высунула язык и поднесла леденец, при этом в подписи, девушка рассказала, что нужно сделать, чтобы получить 12-й айфон.
Напомним, юная звезда «Школы» Василенко загремела в базу «Миротворца» за высказывания об Украине
Также Politeka писала, что жуткая участь настигла юную звезду сериала "Школа" в Москве, вскрылись подробности
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