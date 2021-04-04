Известная украинская актриса Елизавета Василенко, которая прославилась после роли в сериале "Школа", попала в громкий скандал

Как сообщает Politeka.net, юная актриса и тиктокер уехала из Украины, чтобы продолжить строить карьеру в Москве. Василенко попала в дом тиктокеров Xo Team House, где продолжит строить карьеру.

Недавно Василенко дала интервью YouTube-каналу «Пушка», в котором было несколько шокирующих заявлений. Сначала актриса призналась, что на одной из вечеринок в Москве ее изнасиловали. Это произошло, когда девушке было всего 17 лет. Также украинка заявила, что «лучше сдохнуть в России, чем в Украине».

Это высказывание и отрицание российской агрессии привели к тому, что Лизу добавили в базу сайта «Миротворец». Знаменитость не сдержалась и записала гневное сообщение у себя в Инстаграм, укрыв матом украинцев.

«У меня два высказывания по этому поводу. Первый – пи*дец. Второй – обращаюсь к фанатичным патриотам, которые это сделали: ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла», - подчеркнула Василенко.

Также она завила, что скандал раздули «конченные СМИ» и вновь выругалась матом.

Отметим, что Лизе Василенко всего 22 года. Свою творческую карьеру она начала в очень раннем возрасте. С 2014 года девушка путешествует по миру, работая в качестве модели. Миловидная внешность помогла ей попасть в Китай, Японию и Южную Корею. В Украине она прославилась благодаря роли Лолиты в сериале «Школа», который транслировали на «1+1».

Стоит отметить, что у Лизы очень много поклонников в Инстаграм и Тик Ток. Преимущественно ее фанаты – это дети и подростки.

Напомним, что юная звезда "Школы" в сетчатых колготках неприлично задрала юбочку: "Трудные подростки".

Как сообщала Politeka, жуткая участь настигла юную звезду сериала "Школа" в Москве, вскрылись подробности: "Помню, что он сверху…".

Также Politeka писала, что звезда "Школы" Лиза Василенко с высунутым языком удивила кадрами с овечкой: "Москва тебя изменила".