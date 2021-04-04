Известная украинская актриса Елизавета Василенко, которая прославилась после роли в сериале "Школа", попала в громкий скандал
Как сообщает Politeka.net, юная актриса и тиктокер уехала из Украины, чтобы продолжить строить карьеру в Москве. Василенко попала в дом тиктокеров Xo Team House, где продолжит строить карьеру.
Недавно Василенко дала интервью YouTube-каналу «Пушка», в котором было несколько шокирующих заявлений. Сначала актриса призналась, что на одной из вечеринок в Москве ее изнасиловали. Это произошло, когда девушке было всего 17 лет. Также украинка заявила, что «лучше сдохнуть в России, чем в Украине».
Это высказывание и отрицание российской агрессии привели к тому, что Лизу добавили в базу сайта «Миротворец». Знаменитость не сдержалась и записала гневное сообщение у себя в Инстаграм, укрыв матом украинцев.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Хитрец "Холостяк" Заливако пошел вразнос на личных свиданиях с красотками: "Кто разделся, а кто..."
Обманувшая старость София Ротару ошеломила внешностью в обычной жизни: "кроссовки, штаны и…"
Полякова с гордостью продемонстрировала свою "кормилицу" крупным планом: "Бедненькая..."
"О Боже, это Надя Дорофеева...": таинственное Солнце на шоу "Маска" вывели из себя, дошло до угроз
«У меня два высказывания по этому поводу. Первый – пи*дец. Второй – обращаюсь к фанатичным патриотам, которые это сделали: ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла», - подчеркнула Василенко.
Также она завила, что скандал раздули «конченные СМИ» и вновь выругалась матом.
Отметим, что Лизе Василенко всего 22 года. Свою творческую карьеру она начала в очень раннем возрасте. С 2014 года девушка путешествует по миру, работая в качестве модели. Миловидная внешность помогла ей попасть в Китай, Японию и Южную Корею. В Украине она прославилась благодаря роли Лолиты в сериале «Школа», который транслировали на «1+1».
Стоит отметить, что у Лизы очень много поклонников в Инстаграм и Тик Ток. Преимущественно ее фанаты – это дети и подростки.
Напомним, что юная звезда "Школы" в сетчатых колготках неприлично задрала юбочку: "Трудные подростки".
Как сообщала Politeka, жуткая участь настигла юную звезду сериала "Школа" в Москве, вскрылись подробности: "Помню, что он сверху…".
Также Politeka писала, что звезда "Школы" Лиза Василенко с высунутым языком удивила кадрами с овечкой: "Москва тебя изменила".