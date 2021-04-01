Українська актриса і блогер Єлизавета Василенко, яка зіграла головну роль в серіалі "Школа", ошелешила одкровеннями про пережите в Москві

Як передає Politeka.net, на одкровення Ліза зважилася під час інтерв'ю Ксюші Хоффман у проекті "Пушка" на YouTube. Дівчина розповідала про свій досвід роботи в Москві. У той час вона потрапила в компанію ескортниць, хоча їй було всього 17 років.

За словами Василенко, на одному з днів народжень їй підсипали щось в коктейль. Дівчина зізнається, що пам'ятає, як пила, а після у неї утворився провал в пам'яті. Коли актриса прокинулася, її ґвалтував літній чоловік.

"Пам'ятаю, що він зверху і він величезний. А я не можу вилізти. Я починаю кричати, плакати. Він встає, він теж під чимось. Він розбиває мій телефон, просто вщент, і я гола вибігаю на вулицю", - чесно зізналася Василенко.

Вона зазначила, що її врятував таксист, який побачив її на вулиці. Ця історія спонукала дівчину виїхати з Москви.

Василенко також зізналася, що її мама не знає про цю історію. Якщо вона побачить це інтерв'ю, для неї це буде шоком.

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